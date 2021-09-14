Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине

Задержанного в Чехии гражданина РФ Александра Франчетти не планируется экстрадировать на Украину, сообщила дочь россиянина Диа Франчетти.

"Будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет", — заявила она RT.

Диа Франчетти рассказала, что в настоящее время её отца содержат в хороших условиях, предоставляя всё необходимое.

Напомним, Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги на основании международного ордера Интерпола, выданного Украиной. В Киеве заявили, что россиянин причастен к ряду преступлений против Украины.

В связи с задержанием Франчетти МИД РФ потребовал от посла Чехии в Москве предоставить подробную информацию о произошедшем.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, министерство предупредило посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении РФ и её граждан приведёт к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Посольство России в Чехии направило соответствующую ноту в МИД этой республики.

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