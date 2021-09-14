Франчетти прокомментировал свой арест: "Это шаг к фашизму"

Во вторник, 14 сентября, активиста "Крымской весны" Александра Франчетти заключили под стражу в Праге. Адвокат россиянина подал апелляцию, которую изучат через две недели.

Александра Франчетти задержали в столичном аэропорту по ордеру, который выдали украинские власти. Сейчас активиста направили в пражскую тюрьму "Панкрат". Гражданин России прокомментировал действия суда:

"Это шаг к фашизму, это шаг к фашизму".

Александр Франчетти будет добиваться отмены этого решения в Верховном суде, сообщает РИА Новости.

Ранее дочь задержанного активиста сообщала, что её отца не собираются экстрадировать на Украину. Также она добавила, что Франчетти содержат в приемлемых условиях, у него есть всё необходимое.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО Владимир Оленченко утверждал в беседе с Pravda.Ru, что власти Чехии действуют "не по своему сценарию и не по своему плану". По словам эксперта, подобные решения негативно скажутся на отношениях Праги и Москвы.

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