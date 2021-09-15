В Раде назвали условие, при котором Зеленский сможет избежать тюрьмы

В Верховной Раде Украины заявили, что только второй президентский срок Владимира Зеленского сможет спасти его от тюремного заключения.

По словами депутата Верховной Рады Украины Рената Кузьмина, представляющего партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", президент Украины Владимир Зеленский сможет избежать уголовного преследования, если он останется на второй срок.

"Зеленскому нужно как можно дольше находиться в президентском кресле, чтобы не сесть в тюрьму. Согласно закону, только президентский иммунитет освобождает гражданина Украины от уголовного преследования. Иными словами, только второй президентский срок спасает его от неминуемого тюремного заключения", — заявил депутат на своём канале в Telegram.

Депутат считает, что Владимир Зеленский несёт личную ответственность за совершённые преступления нынешнего режима. В частности, Ренат Кузьмин сообщает о следующих преступлениях:

закрытии оппозиционных телеканалов;

уничтожении оппозиционных электронных СМИ;

преследовании лидеров оппозиции;

разгроме Конституционного суда;

ликвидации Окружного административного суда Киева;

задержании россиян в Минске в 2020 году;

наложении санкций на соотечественников.

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, набрав 30% голосов по итогам первого тура, а во втором — 73%. Следующие выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

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