Россия не намерена вести диалог с НАТО на полуистеричных тонах

В России выразили несогласие проводить переговоры в НАТО на полуистеричных тонах. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Как отметил Сергей Лавров, Россия может провести переговоры с Североатлантическим Альянсом, он только на профессиональном уровне, передает ТАСС.

"Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах", — сообщил Лавров после совместного совещания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, а также Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в столице Таджикистана.

Лавров прокомментировал заявление Зеленского "о самом грязном" российском газе, отметив, что данное высказывание сделано "не от большого ума".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.