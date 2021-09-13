Украина - член НАТО: Зеленский рассказал о мечте Байдена

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что власти США хотят видеть его страну членом Североатлантического альянса (НАТО).

При этом Владимир Зеленский добавил, что Джозеф Байден сам не может принять такое решение. По словам Зеленского, Байден пояснил, что "вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня".

Украинская сторона в том диалоге выступила с предложением наращивать присутствие США на Украине. Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина не настолько зависима от США, как Афганистан, поэтому и беспокоиться о потере каких-то американских способов поддержки не нужно.

Напомним, в конце августа Зеленский встречался с американским президентом. Встреча двух лидеров продлилась около двух часов. О вступлении в НАТО разговора фактически не было.

Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник, рассуждая на эту тему, заявил, что возможное вступление Украины в альянс больше волнует, кстати, Россию.

То есть подача темы, как правило, тревожна именно в российском исполнении. На Украине большинство экспертов, даже прозападных, видят перспективу вступления в НАТО очень отдалённой.

Обычно украинские эксперты держат риторику мечты, мол, НАТО — сад обетованный. Вступим — и исчезнут все проблемы, "не нападёт Россия".

По сути, вступление в НАТО используется как давление на те страны и элиты, которые выступают за диалог с Россией. Динамики в этом вопросе не было, пока Путин не сказал, что это серьёзная угроза, "не надо отмахиваться".

Приближение НАТО к границам РФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал "непосредственной угрозой" продолжающееся стремление Украины в НАТО и теоретическую готовность США этот вопрос обсуждать.

"Первое, Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определённые условия, выполняйте, и мы с распростёртыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", — пояснил представитель Кремля.

Сам Зеленский после встречи признал, что Киев так или иначе не получил прямой позиции Вашингтона по вступлению Украины в НАТО и посетовал, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО.

"Я считаю, что, если вы хотите, чтобы Россия стала крепче, не берите Украину. Это даже не о противовесе России. Это выражение, это так и есть. Мы видим, кто мощный", — заявил Зеленский.

Но пока ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Как пояснил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, США якобы поддержат Украину в случае попыток РФ способствовать эскалации обстановки в Донбассе.

"Мы в очередной раз услышали прямо и чётко, что в случае, не дай бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США", — сказал Ермак.

Таким образом, есть мнение, что Вашингтон не станет препятствовать Киеву на пути в НАТО, однако среди членов альянса до сих пор есть те, кто выступает против принятия Украины в свои ряды.

И в целом это понятно — никому в альянсе Украина с её территориальными проблемами с Россией не нужна.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.