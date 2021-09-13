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Автор Александр Шторм

Украина - член НАТО: Зеленский рассказал о мечте Байдена

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что власти США хотят видеть его страну членом Североатлантического альянса (НАТО).

Украина - член НАТО: Зеленский рассказал о мечте Байдена

При этом Владимир Зеленский добавил, что Джозеф Байден сам не может принять такое решение. По словам Зеленского, Байден пояснил, что "вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня".

Украинская сторона в том диалоге выступила с предложением наращивать присутствие США на Украине. Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина не настолько зависима от США, как Афганистан, поэтому и беспокоиться о потере каких-то американских способов поддержки не нужно.

Напомним, в конце августа Зеленский встречался с американским президентом. Встреча двух лидеров продлилась около двух часов. О вступлении в НАТО разговора фактически не было.

Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник, рассуждая на эту тему, заявил, что возможное вступление Украины в альянс больше волнует, кстати, Россию.

То есть подача темы, как правило, тревожна именно в российском исполнении. На Украине большинство экспертов, даже прозападных, видят перспективу вступления в НАТО очень отдалённой.

Обычно украинские эксперты держат риторику мечты, мол, НАТО — сад обетованный. Вступим — и исчезнут все проблемы, "не нападёт Россия".

По сути, вступление в НАТО используется как давление на те страны и элиты, которые выступают за диалог с Россией. Динамики в этом вопросе не было, пока Путин не сказал, что это серьёзная угроза, "не надо отмахиваться".

Приближение НАТО к границам РФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал "непосредственной угрозой" продолжающееся стремление Украины в НАТО и теоретическую готовность США этот вопрос обсуждать.

"Первое, Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определённые условия, выполняйте, и мы с распростёртыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", — пояснил представитель Кремля.

Сам Зеленский после встречи признал, что Киев так или иначе не получил прямой позиции Вашингтона по вступлению Украины в НАТО и посетовал, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО.

"Я считаю, что, если вы хотите, чтобы Россия стала крепче, не берите Украину. Это даже не о противовесе России. Это выражение, это так и есть. Мы видим, кто мощный", — заявил Зеленский.

Но пока ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Как пояснил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, США якобы поддержат Украину в случае попыток РФ способствовать эскалации обстановки в Донбассе.

"Мы в очередной раз услышали прямо и чётко, что в случае, не дай бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США", — сказал Ермак.

Таким образом, есть мнение, что Вашингтон не станет препятствовать Киеву на пути в НАТО, однако среди членов альянса до сих пор есть те, кто выступает против принятия Украины в свои ряды.

И в целом это понятно — никому в альянсе Украина с её территориальными проблемами с Россией не нужна.

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Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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