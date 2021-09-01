Лавров ответил на заявление Зеленского "о самом грязном" российском газе

Высказывание Владимира Зеленского о "самом грязном" российском газе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал русофобскими и "не от большого ума".

Русофобские настроения в западных высших эшелонах власти, поддерживаемые Киевом, являются не более чем спекуляцией. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в рамках выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

"То считают, что Русь — это их исконное название. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Ставка на ослабление политики России явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах", — приводит ТАСС слова Лаврова.

Напомним, Владимир Зеленский назвал российский газ "самым грязным" в рамках встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в столице США.

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