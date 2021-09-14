Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность

Официальный представитель МИД Мария Захарова высоко оценила слова украинского журналиста Романа Цимбалюка, который доходчиво объяснил, за что Украина получает деньги от запада.

В последнее время на Украине всё чаще скептически отзываются о роли западных политических партнёров.

В Незалежной наступило некоторое отрезвление. Украина недовольна тем, что Европа не спешит принимать страну в свой "клуб".

Резко высказываться о разочаровании украинцев позволяют себе свободолюбивые журналисты.

Украинский журналист в Москве Роман Цимбалюк очень беспощадно высказался о наивных надеждах украинцев.

"Мы хотим говорить, что защищаем всю Европу от российского военного вторжения, и все нам давали деньги и говорили "какие вы классные". Все это прекрасно понимают", — приводит слова Цимбалюка Мария Захарова.

Дипломат отметила, что журналисту удалось в короткой фразе отразить все чаяния украинской власти.

"Так четко международную политику киевского режима ещё никто не формулировал", — написала Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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