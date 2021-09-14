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Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность

Политика

Официальный представитель МИД Мария Захарова высоко оценила слова украинского журналиста Романа Цимбалюка, который доходчиво объяснил, за что Украина получает деньги от запада.

Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность

В последнее время на Украине всё чаще скептически отзываются о роли западных политических партнёров.

В Незалежной наступило некоторое отрезвление. Украина недовольна тем, что Европа не спешит принимать страну в свой "клуб".

Резко высказываться о разочаровании украинцев позволяют себе свободолюбивые журналисты.

Украинский журналист в Москве Роман Цимбалюк очень беспощадно высказался о наивных надеждах украинцев.

"Мы хотим говорить, что защищаем всю Европу от российского военного вторжения, и все нам давали деньги и говорили "какие вы классные". Все это прекрасно понимают", — приводит слова Цимбалюка Мария Захарова.

Дипломат отметила, что журналисту удалось в короткой фразе отразить все чаяния украинской власти.

"Так четко международную политику киевского режима ещё никто не формулировал", — написала Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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Мария Захарова ЖЕСТКО ответила Украине и предупредила о последствиях
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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