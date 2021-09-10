Коротченко рассказал о повышении "градуса русофобии" на Украине

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможной полномасштабной войне между Украиной и Россией.

Ранее президент Украины не исключил вероятность полномасштабной войны с Россией. Если это произойдёт по инициативе российской стороны, то "это будет самой большой ошибкой России", отметил украинский лидер.

Коротченко считает, что заявление Зеленского нужно рассматривать в контексте двух событий — завершения строительства "Северного потока-2" и начала российско-белорусских военных учений "Запад-2021". В Киеве считают, что оба эти события создают риски для страны и приближают войну.

Эксперт назвал заявление президента Украины ангажированным, политически мотивированным и не новым. Несмотря на то, что "градус русофобии разогревается", все привыкли к подобным высказываниям, и никто их не воспринимает всерьёз, сказал он.

"Это уродливое полуфашистское государство не должно подпитываться российскими деньгами", — заявил Коротченко в беседе с изданием "Свободная пресса".

Он предложил после 2024 года остановить транзит российского газа через территорию Украины, чтобы киевский режим не получал от России миллиарды рублей.

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