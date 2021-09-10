И вновь продолжается: почему Зеленский заявил о возможности большой войны с Россией

В Киеве вновь заговорили об угрозе полномасштабной войны с Россией. Причём это не рассуждения местных легендарных "экспертов". Об этом заявил никто иной, как президент Украины Владимир Зеленский.

"Потенциал в этой теме есть"

В столице Украины проходит форум YES Brainstorming. Собственно, модератор форума и задал вопрос о возможности войны между Украиной и Россией.

"Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <…> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", — ответил Зеленский.

По его мнению, государства стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе.

"Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввёл этот нарратив про "русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет", — заявил Зеленский.

Ещё одно удивительное заявление: говоря об отношении к президенту России, Зеленский заявил, что "не хватает времени думать о нём".

"Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате", — сказал Зеленский.

Очередное обострение

Надо заметить, что за последние сутки это не первое заявление из Киева на тему войны. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия готова взять Донецк и Луганск, дело только в приказе верховного главнокомандующего.

"Наша армия может выполнить любое задание. <…> Если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?" — сказал Данилов.

А несколько дней назад главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил, что хочет проехаться на танке по центру Москвы.

В общем, наступила осень, и из Киева вновь посыпались заявления о том, что они готовы воевать и побеждать. Что, в самом деле готовы?

Да нет, конечно. Это обычная словесная эквилибристика украинских властей. К такому же приёму охотно прибегал и Пётр Порошенко. Как только в стране обостряются социально-экономические проблемы, так власти на самом высоком уровне начинают стращать украинцев большой войной с Россией. Мол, не время протестовать, "страна-агрессор" вот-вот нападёт и так далее.

Конечно, полностью притушить протестные настроения не удаётся, но к этому приёму в Киеве всё равно прибегают постоянно.

Что касается обещаний взять Донецк и Луганск, то украинским властям отлично известно, что Россия окажет в таком случае поддержку ДНР и ЛНР. Предупреждения на этот счёт звучали неоднократно. И есть основания полагать, что проверять это в Киеве дураков нет.

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