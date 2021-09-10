Си Цзиньпин: конфликт КНР и США — угроза всему миру

Свою точку зрения по конфликту двух стран Си Цзиньпин озвучил Джо Байдену в ходе телефонных переговоров. По мнению лидера КНР, если отношения не направить в мирное русло, пострадать может весь мир.

"На протяжении определённого времени проводимая США в отношении Китая политика привела к серьёзным трудностям в китайско-американских связях", — передаёт слова Си Цзиньпиня ТАСС.

Урегулирование отношений Пекин назвал "вопросом века". И обозначил, что готов пойти на сотрудничество в сферах

экологии,

экономики

и решения проблемы с пандемией COVID-19.

"Одновременно с этим раскрытие потенциала сотрудничества сможет придать двусторонним отношениям ещё более мощный позитивный импульс", — резюмировал лидер КНР.

Джо Байден в свою очередь заинтересовался зоной сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Как отметил американский лидер, эту ситуацию необходимо стабилизировать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.