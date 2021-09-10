Свою точку зрения по конфликту двух стран Си Цзиньпин озвучил Джо Байдену в ходе телефонных переговоров. По мнению лидера КНР, если отношения не направить в мирное русло, пострадать может весь мир.
"На протяжении определённого времени проводимая США в отношении Китая политика привела к серьёзным трудностям в китайско-американских связях", — передаёт слова Си Цзиньпиня ТАСС.
Урегулирование отношений Пекин назвал "вопросом века". И обозначил, что готов пойти на сотрудничество в сферах
"Одновременно с этим раскрытие потенциала сотрудничества сможет придать двусторонним отношениям ещё более мощный позитивный импульс", — резюмировал лидер КНР.
Джо Байден в свою очередь заинтересовался зоной сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Как отметил американский лидер, эту ситуацию необходимо стабилизировать.
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