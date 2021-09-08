КНР предоставит Афганистану экстренную помощь в размере 200 млн юаней

Афганистан получит от Китая экстренную помощь в размере 200 млн юаней – это около 30 млн долларов. О планируемом предоставлении помощи сообщил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе онлайн-встречи с главами МИД Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

"В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней", - цитирует дипломата ТАСС.

По словам Ван И, направляемые Афганистану деньги предназначаются для закупок продуктов и лекарств, а также проведения вакцинации.

Дипломат добавил, что после создания в Афганистане необходимых условий, в том числе обеспечения безопасности, КНР намерен содействовать восстановлению страны, а также реализации проектов, нацеленных на рост благосостояния народа.

Ранее власти Китая заявили о готовности к диалогу с временным правительством Афганистана, которое сформировали талибы*.

Как сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в Китае надеются, что новый кабмин сможет противостоять терроризму.

В свою очередь "Талибан"* назвал КНР основным партнёром Афганистана.

* "Талибан" - организация запрещена в РФ

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