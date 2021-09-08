В КНР заявили о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана

Власти КНР готовы к диалогу с созданным талибами* временным афганским правительством, сообщил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

"Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства", — цитирует представителя МИД ТАСС.

По словам Ван Вэньбиня, в КНР рассчитывают, что сформированный талибами* кабмин будет способно противостоять терроризму.

Ранее "Талибан"* заявил, что рассматривает Китай в качестве основного партнёра Афганистана.

По словам представителя движения Забиуллы Муджахида, в КНР готовы поучаствовать в реконструкции Афганистана, а также инвестировать в него.

Талибы* надеются также, что Китай станет для Афганистана "пропуском" на мировые рынки.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, участие КНР в реализации каких-либо экономических проектов в Афганистане возможно лишь в том случае, если "Талибан"* сможет обеспечить безопасность и отсутствие террористов на территории страны. Вместе с тем эксперт отметил, что безопасности и порядка в Афганистане нет уже 50 лет.

* организация запрещена в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.