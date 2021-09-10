Президент РФ Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе

Президент России Владимир Путин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко объяснил, почему цены на газ в Европе растут рекордными темпами этой осенью.

По словам лидера РФ, сейчас на свободном европейском рынке стоимость газа составляет 650 долларов за тысячу кубометров. Вместе с тем цены на российский газ сильно привязаны к нефтяному рынку, поэтому здесь не отмечается существенных колебаний.

Путин подчеркнул, что законы российского ценообразования не позволяют продавать газ в другие страны по завышенной стоимости. Например, в Германию его реализуют всего по 220 долларов.

"С ростом цен на нефть и эта стоимость подрастёт, но это будет мягкая вещь", — приводит слова президента РИА Новости.

Напомним, в четверг, 9 сентября, стоимость газа на рынке в Европе побила прошлый рекорд. Теперь его продают более чем за 700 долларов. Эксперты убеждены, что такой скачок произошёл из-за нехватки топлива в европейских хранилищах.

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