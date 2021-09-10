Путин и Лукашенко: 28 дорожных карт заработают в рамках Союзного государства

В рамках Союзного государства намерены создать общее платёжное пространство. Кроме того, по заявлению президента России Владимира Путина, на встрече с Лукашенко были согласованы заявленные направления сотрудничества.

"Союзные программы" коснуться почти всех сфер деятельности государств:

промышленности

торговли

энергетики

финансов

транспорта

сельского хозяйства

Также Россия и Белоруссия перейдут к общей промышленной политике, единому доступу к госзакупкам и госзаказу. По словам Владимира Путина, это "гармонизирует" ценовую политику, налоги и таможенное законодательство, передаёт ТАСС.

Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платёжных систем и создание общего платёжного пространства в рамках Союзного государства, — сказал Владимир Путин.

К вопросу общей валюты лидеры собираются вернуться позже.

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