Путин и Лукашенко: 28 дорожных карт заработают в рамках Союзного государства

В рамках Союзного государства намерены создать общее платёжное пространство. Кроме того, по заявлению президента России Владимира Путина, на встрече с Лукашенко были согласованы заявленные направления сотрудничества.
"Союзные программы" коснуться почти всех сфер деятельности государств:
Также Россия и Белоруссия перейдут к общей промышленной политике, единому доступу к госзакупкам и госзаказу. По словам Владимира Путина, это "гармонизирует" ценовую политику, налоги и таможенное законодательство, передаёт ТАСС.
Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платёжных систем и создание общего платёжного пространства в рамках Союзного государства, — сказал Владимир Путин.
К вопросу общей валюты лидеры собираются вернуться позже.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.