Украинский политолог: переизбрание Зеленского зависит от встречи в Путиным

Для президента России встреча с Зеленским "бессмысленна", а вот для Киева стратегически важна. От неё зависит результат будущих выборов, считает украинский политолог Руслан Бортник.

"Самая банальная причина — это демонстрировать успехи в мирном урегулировании. Тема, по которой сегодня тупик, "оживёт" немного", — сказал Бортник в эфире украинского телеканала "Наш".

Следующие выборы президента Украины должны состояться в 2024 году. По мнению политолога, Зеленскому не удастся удержать президентское кресло, если Киев не наладит отношения с Москвой.

Ранее Киев заявлял, что лидер Украины готов встретиться с Владимиром Путиным в любое время, но Москва "избегает" обсуждений этого вопроса. Позже, украинские представители опровергли это заявление и объяснили, что "не предлагали назначить официальную встречу".

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