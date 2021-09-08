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Зеленский приедет в Крым для встречи с Путиным — экс-депутат Рады Мураев

Мир

Президента Украины Владимира Зеленского вынудили встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, заявил в эфире телеканала "НАШ" экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Зеленский приедет в Крым для встречи с Путиным — экс-депутат Рады Мураев

Он считает, что Зеленскому не дали права выбирать место встречи.

"Встреча пройдёт, скорее всего, в Крыму или в Москве, чем это всё закончится неизвестно", — сказал Мураев.

Ведущая задала вопрос: "может ли встреча состояться в Минске". Собеседник не исключил и такой вариант.

После вопроса о столице Белоруссии Мураев "обрушился" на Белоруссию и Лукашенко, заявляя, что Лукашенко "предал свой народ".

Говоря о Москве, он пояснил, что украинскому народу не обойтись без поддержки Кремля.

"Саммит с российским лидером жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины, транзита газа", - добавил Мураев. 

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Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
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