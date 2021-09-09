В Крыму назвали мракобесием планы Украины ввести санкции за Крымский мост

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель назвал "мракобесием" угрозы Украины ввести санкции из-за Крымского моста.

По мнению Гемпеля, политика украинской власти безумна и вызывает сожаление. Как заявил политик, Украина пытается навредить репутации полуострова из-за злобы. При этом в Крыму реализуются масштабные проекты.

Гемпель также рассказал, чем отличаются действия российской власти от украинской.

"Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить", — приводит слова политика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 8 сентября Кабмин Украины ввел ограничения против нескольких десятков лиц, причастных к строительству Крымского моста. В документе указано, что эти лица не смогут попасть на территорию Украины, а также пользоваться имуществом в стране.

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