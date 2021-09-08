Украинский кабмин предложил ввести санкции в отношении ряда юридических и физических лиц из-за Крымского моста и перепланировки в Севастополе.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, правительство страны одобрило введение санкций сроком на пять лет против 24 юрлиц и шести физлиц. По версии Киева, они причастны к постройке и эксплуатации моста через Керченский пролив, организации сообщения Крыма с Россией, а также к перепланировке парков и объектов культурного наследия в Севастополе.
Санкции в отношении юрлиц коснутся их имущества, а также предусматривают запрет на проведение экспортно-импортных операций и вывод капиталов с Украины.
Попавшим под санкции физлицам предлагается запретить въезд на Украину и лишить их возможности распоряжаться имуществом на территории страны.
В настоящее время предложение кабмина о введении санкций передано на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
О названиях юрлиц и гражданстве физлиц, в отношении которых предполагается ввести санкции, не сообщается.
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