Киев подготовил санкции из-за Крымского моста и перепланировки в Севастополе

Украинский кабмин предложил ввести санкции в отношении ряда юридических и физических лиц из-за Крымского моста и перепланировки в Севастополе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, правительство страны одобрило введение санкций сроком на пять лет против 24 юрлиц и шести физлиц. По версии Киева, они причастны к постройке и эксплуатации моста через Керченский пролив, организации сообщения Крыма с Россией, а также к перепланировке парков и объектов культурного наследия в Севастополе.

Санкции в отношении юрлиц коснутся их имущества, а также предусматривают запрет на проведение экспортно-импортных операций и вывод капиталов с Украины.

Попавшим под санкции физлицам предлагается запретить въезд на Украину и лишить их возможности распоряжаться имуществом на территории страны.

В настоящее время предложение кабмина о введении санкций передано на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

О названиях юрлиц и гражданстве физлиц, в отношении которых предполагается ввести санкции, не сообщается.

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