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Песков: СМИ раздули историю с учеником и Путиным

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пресса сконцентрировала чрезмерное внимание на ситуацию вокруг школьника из Воркуты, который поправил президента РФ Владимира Путина.

Песков признал, что "момент был неординарный, он был интересный" и назвал школьника блестящим знатоком истории, который "получает от этого удовольствие". Однако пресса раздула эту историю, осветив её гипертрофированно, отметил он.

"Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее лидер страны Владимир Путин заявил, что не придал значения ситуации со школьником, который поправил его оговорку в ходе разговора об истории России.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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