Путин рассказал о ситуации с поправившем его оговорку школьником

Президент России Владимир Путин заявил, что не придал значения ситуации со школьником, который поправил его оговорку в ходе разговора об истории России.

Лидер страны выразил недоумение по поводу того, что кому-то могло показаться, будто его задела эта ситуация. По словам главы государства, он испытал радость за молодых ребят, которые знают историю своей страны.

Приятно, что в России есть такие грамотные и подготовленные ученики, которые могут свободно изложить свою позицию, отметил Путин и добавил, что с такой молодёжью будущее России в надёжных руках.

Инцидент произошёл 1 сентября. Путин принял участие в открытом уроке, который прошёл в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" (Владивосток). Президент рассказывал об истории России и оговорился, назвав войну со Швецией при Петре I Семилетней. Школьник из Воркуты Никанор Толстых уточнил, что президент имел в виду Северную войну, которая длилась с 1700 по 1721 годы. Глава государства поблагодарил подростка за замечание.

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