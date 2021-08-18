Зюганов пообещал снизить пенсионный возраст в случае победы на выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал принять законопроект, снижающий пенсионный возраст, если его партия одержит победу на сентябрьских выборах в Госдуму.

Ранее депутаты фракции КПРФ внесли законопроект, который предполагает отмену пенсионной реформы и возвращение возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

По словам Зюганова, проект закона об отмене предыдущей пенсионной реформы подписали все депутаты фракции. В случае победы КПРФ на выборах лидер коммунистов пообещал отменить "это пенсионное людоедство".

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что законопроект КПРФ о возвращения к прежнему пенсионному возрасту является элементом предвыборной кампании перед выборами в нижнюю палату парламента.

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