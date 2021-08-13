В России у должников могут начать забирать загранпаспорта

В России у должников, которым ограничен выезд из страны, могут начать изымать загранпаспорта.

По информации "Интерфакса", 12 августа правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность изъятия загранпаспортов у россиян, выезд которых за границу ограничен по каким-либо причинам, в том числе из-за неисполнения ими судебных решений.

Согласно документу, изымать загранпаспорта смогут дознаватели службы принудительного исполнения. Возможность вернуть свои паспорта должники будут получать после исполнения своих обязательств. Для этого нужно будет обратиться в миграционную службу.

Проектом предусмотрено, что, помимо должников, загранпаспорта смогут изымать у подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, а также у осуждённых до отбытия ими наказания или освобождения от него.

Законопроект обязывает все органы, принявшие решение о запрете выезда человека за границу, оперативно проинформировать его об этом. В течение суток ему должны направить уведомление или ознакомить под роспись с введенным в отношении него ограничением.

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