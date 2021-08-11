Депутат Иван Огнев: "Причина пожаров в Якутии — происки иностранных спецслужб"

Депутат Барнаульской городской Думы от партии "Единая Россия" Иван Огнев заявил, что причиной пожаров в Якутии стало не сокращение финансирования и закрытие лесничеств, а происки иностранных спецслужб.

"Конечно, нужно разбираться в причинах пожаров. Говорят, что это может быть и диверсионной работой иностранных спецслужб, и коммерческие разборки, и другое", — написал парламентарий на своей странице в соцсети.

Среди российских депутатов и чиновников давно стало нормальной практикой снимать с себя ответственность и находить виновного, чтобы потом ничего не делать или решать проблему, выставляя себя героем.

Конечно, проще обвинить во всём президента США Джо Байдена и ЦРУ, чем выстроить нормальную систему пожаротушения в Якутии, где каждое лето горят леса.

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