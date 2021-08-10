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Дымом от якутских пожаров пахнет уже на Северном полюсе

Происшествия » Глобальные » Стихии

Дым от бушующих в Сибири лесных пожаров достиг Северного полюса. Такого не было никогда.

  • Разрушительные лесные пожары с возрастающей регулярностью вспыхивали по всей Сибири в течение последних нескольких лет, российские метеорологи и экологи связывали это с изменением климата и недофинансированием лесной службы.
 

Одним из наиболее пострадавших регионов Сибири в этом году стала Якутия — самый большой и холодный регион России, расположенный на вершине вечной мерзлоты, — там наблюдались рекордно высокие температуры и засуха.

Российский институт мониторинга погоды — Росгидромет — заявил, что ситуация в регионе "продолжает ухудшаться”.

По данным Росгидромета, в Якутии горит около 8,4 млн гектара, в том числе в труднодоступных и отдаленных районах.

Американское космическое агентство Nasa заявило, что его спутниковые снимки показали дым лесного пожара, "путешествующего более чем на 3000 км от Якутии до Северного полюса”, назвав это "первым случаем в истории наблюдений”.

На снимке, опубликованном NASA, виден дым от сотен лесных пожаров, охвативших большую часть России, 6 августа.
На снимке, опубликованном NASA, виден дым от сотен лесных пожаров, охвативших большую часть России, 6 августа.

Экологи обвиняют власти в том, что ежегодно в стране сгорают большие площади лесов в соответствии с законом, который позволяет "не вмешиваться", если затраты на тушение пожаров превышают причиненный ущерб или если они не затрагивают населенные пункты.

По данным Российского агентства лесного хозяйства, в этом году пожары опустошили более 14 миллионов гектаров, что делает его вторым по величине пожароопасным сезоном с начала века.

Глава лесной программы "Гринпис" России Алексей Ярошенко связал растущую площадь лесных пожаров в России с последствиями изменения климата, а также "продолжающимся снижением государственного управления лесами”.

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Якутию сокрушают пожары: Власти сдаются, люди в аду. Огонь уничтожает всё
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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