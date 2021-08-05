Запад призвал Россию пересмотреть итоги войны в Абхазии и Северной Осетии

Совет безопасности ООН по случаю годовщины начала боевых действий в республиках Абхазии и Северной Осетии призвал Россию пересмотреть итоги конфликта, сообщает РИА Новости.

Напоминаем, что в 2008 году войска Грузии вошли на территорию республики Северная Осетия с целью установления контроля в регионе. Тогда Россия, президентом которой являлся Дмитрий Медведев, ответила на грузинскую агрессию в Цхинвальском регионе. После этого Российской Федерацией и рядом других стран была признана независимость республик Абхазия и Северная Осетия.

В 2008 году президент США Джордж Буш и представители Еврокомиссии выступали за возврат республик в состав Грузии. На данный момент западные страны до сих пор не признают решение России об их независимости. В свою очередь Дмитрий Медведев заявил об окончательном выходе республик Цхинвальского региона из состава Грузии, поставив точку в вопросе об их территориальном единстве.

На данный момент этот вопрос актуален в первую очередь для США, о чем прямо заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, за счет давления на Россию в регионах бывшего СССР, в том числе на Украине и в Грузии, запад сможет ослабить ее политический суверенитет.

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