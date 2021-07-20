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Автор Любовь Степушова

Неблагодарные народы Грузии, Украины и Молдавии пусть пеняют на себя

Мир » Бывший СССР

ЕС пытается усилить антироссийский, русофобский настрой Украины, Грузии, Молдавии. Неблагодарные народы этих стран пусть пеняют на себя.

Неблагодарные народы Грузии, Украины и Молдавии пусть пеняют на себя

Ассоциированное трио просится в ЕС, где оно не нужно

19 июля в Батуми в рамках конференции "Притяжение ЕС и региональная трансформация" состоялось подписание совместной декларации "ассоциированного трио" в составе Грузии, Молдавии и Украины.

Помимо президента Европейского совета Шарля Мишеля, в числе гостей президента Грузии Саломе Зурабишвили были президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский. Соглашение о создании "Ассоциированного трио" было подписано в мае.

Зурабишвили, Санду и Зеленский совместно заявили, что европейская перспектива является мощным стимулом для трех стран продолжать проводить более глубокие реформы.

"Мы поддерживаем сильное желание наших народов стать частью европейской семьи и объединиться в нашем стремлении признать европейскую перспективу Грузии, Молдавии и Украины, что проложит путь для будущего членства наших трех стран в ЕС ", — говорится в заявлении.

Грузия уже даже определилась, когда подаст заявку — об этом на конференции заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили — в 2024 году. Однако порыв грузин со товарищами был остановлен Мишелем.

"Реформы необходимо проводить не для прославления Брюсселя, а во благо граждан", — сказал он.

Обиженные Россией

Кроме вступления в ЕС три страны нашли ещё одну общую тему — жаловались на российскую "агрессию".

"Совершенно очевидно, что попытки России аннексировать и незаконно оккупировать Грузию, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также неурегулированный конфликт в приднестровском регионе Молдовы представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом. Мы готовы вместе с ЕС изучить пути достижения мирного урегулирования конфликтов и обеспечения долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе, в том числе за счет повышения роли и приверженности ЕС ", — заявили три президента.

Шарль Мишель, вероятно, чтобы не обещать на этой патриотической волне приём трио в НАТО, решил ограничиться обещанием финансовых вливаний. Он отметил, что Евросоюз  для этих стран "привержен инвестиционной программе на 2,5 миллиарда евро с потенциалом мобилизовать до 17 миллиардов евро в виде государственных и частных инвестиций для региона".

Отметим, что взноса Великобритании в ЕС, который составлял 12 миллиардов долларов в год, теперь нет, и не видно откуда придут эти миоллиарды. А частный бизнес не идёт в нестабильные страны. Что-то мы не видим процветающей давно не воюющую Грузию, не говоря уже об Украине и Молдавии.

Это не идея Грузии, Молдавии и Украины

Как сказал Pravda, Ru эксперт Института стран СНГ Сергей Лавринов, это (ассоциированное трио) не идея Грузии, Молдавии и Украины. Все они в той или иной степени находятся под внешним управлением.

Идея одна: создать или восстановить ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) — известную организацию, которая имела целью быть "своего рода "санитарным кордоном" против расширения российского влияния в Восточной Европе".

Эксперт не считает, что вступление ассоциированного трио в Евросоюз выглядит реалистично.

"Это нисколько не реалистично, поскольку Евросоюз не готов к тому, чтобы расширяться дальше, это лишняя нагрузка на бюджетную политику, которая и без того сейчас трещит по швам в связи с последним наводнением. Есть другая программа — "Восточного партнерства", которая предполагает определенные преференции для участников без формального вступления в Евросоюз", — сказал эксперт.

Деньги русофобам выделяются небольшие и формально

Относительно обещанной помощи, Сергей Лавринов считает, что это пока только обещания, причем, они часто звучат перед выборами, а потом, сходят на нет.

"Молдавии выделены, пока ещё формально — 600 миллионов евро для восстановления экономики. Но этого очень мало, чтобы оживить молдавскую экономику, необходимо как минимум 2-3 миллиарда евро для того, чтобы реализовать те инвестиционные программы, на которые рассчитывает Кишинев. Но при этом необходимо учитывать, что пока ЕС был заинтересован, чтобы к власти там пришли проевропейские силы, было больше преференций. Сейчас, когда уже де-факто, это состоялось, возможно, интерес будет в этом отношении ниже", — отметил он.

Добавим, что деньги, если русофобам и выделяются, то для того, чтобы играть против Москвы, а не на полезные реформы. Навязываемые меры направлены на то, чтобы лишить эти страны промышленных перспектив, оставив им для пополнения ВВП туризм и немного аграрного сектора. Все их ресурсы будут потребляться без добавочной стоимости, будет проведена приватизация привлекательных госактивов.

А взамен будут обещания:

"Когда вы станете настоящими европейцами с зарплатой в 2000 евро, мы примем вас в ЕС. А пока разместите у вас наши военные базы, за которые мы платить не будем, надо же вас защищать от "агрессора". Да, вы станете пушечным мясом, но ведь вы сами этого хотите".

Неблагодарные народы обречены

Неблагодарные грузины были почти истреблены шахом Ирана, их осталось около 80 тысяч человек. Они написали письмо российскому императору с просьбой о защите, и теперь их больше 3 миллионов, но, как и болгары, они сдались на милость туркам, которые рано или поздно их вытеснят или уничтожат.

Неблагодарные молдаване и украинцы сформировали свою государственность за счет большевиков и прирастили свои территории по итогам Великой Отечественной войны.

Все эти нации в постсоветский период стали угнетать часть населения своих стран, лишать их идентичности и за это поплатились восстанием и лишением части территорий. Теперь они спихивают ответственность за свой развал на Россию, лишаясь своего суверенитета в "дружбе" с Западом против неё. Что же, пусть пеняют на себя, поскольку это они ходят на выборы.

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