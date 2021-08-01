Сечин отчитался перед Путиным о восстановлении Коневского монастыря

Глава "Роснефти" Игорь Сечин и президент России Владимир Путин посетили Коневский монастырь на Ладожском озере. Сооружение, которое было основано в конце XIV века, восстановили после фактического разрушения.

Путин посетил Коневский монастырь

Впервые Путин посетил монастырь на острове Коневец в 2016 году. Тогда он дал поручение восстановить сооружение в кратчайшие сроки. Этим занялась корпорация "Роснефть".

1 августа Сечин рассказал Путину и восстановлении монастыря, которое проводили, подняв архивные документы. Глава государства посетил несколько церквей, чтобы поставить свечи.

"Фантастика!" - отреагировал президент.

Монастырь основал преподобный Арсений Коневский в 1393 году.

В 1610 году во время Северной войны монастырь был полностью разорён шведами.

В 1918 году остров Коневец вошёл в состав Финляндии, после чего на территории монастыря расположились финские войска.

В 1944 году остров перешёл к СССР.

В 1991 году монастырь передали Русской православной церкви.