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Сечин отчитался перед Путиным о восстановлении Коневского монастыря

Политика

Глава "Роснефти" Игорь Сечин и президент России Владимир Путин посетили Коневский монастырь на Ладожском озере. Сооружение, которое было основано в конце XIV века, восстановили после фактического разрушения.

Путин посетил Коневский монастырь

Впервые Путин посетил монастырь на острове Коневец в 2016 году. Тогда он дал поручение восстановить сооружение в кратчайшие сроки. Этим занялась корпорация "Роснефть".

1 августа Сечин рассказал Путину и восстановлении монастыря, которое проводили, подняв архивные документы. Глава государства посетил несколько церквей, чтобы поставить свечи.

"Фантастика!" - отреагировал президент.

  • Монастырь основал преподобный Арсений Коневский в 1393 году.
  • В 1610 году во время Северной войны монастырь был полностью разорён шведами.
  • В 1918 году остров Коневец вошёл в состав Финляндии, после чего на территории монастыря расположились финские войска.
  • В 1944 году остров перешёл к СССР. 
  • В 1991 году монастырь передали Русской православной церкви.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Олег Артюков
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