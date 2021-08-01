Глава "Роснефти" Игорь Сечин и президент России Владимир Путин посетили Коневский монастырь на Ладожском озере. Сооружение, которое было основано в конце XIV века, восстановили после фактического разрушения.
Впервые Путин посетил монастырь на острове Коневец в 2016 году. Тогда он дал поручение восстановить сооружение в кратчайшие сроки. Этим занялась корпорация "Роснефть".
1 августа Сечин рассказал Путину и восстановлении монастыря, которое проводили, подняв архивные документы. Глава государства посетил несколько церквей, чтобы поставить свечи.
"Фантастика!" - отреагировал президент.
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