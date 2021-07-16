Статью про поддержку Трампа Кремлём назвали "классическим фейком"

Дональд Трамп — давно уже не президент США, однако связанные с ним истории продолжают будоражить умы любителей "теорий заговора". В частности, издание The Guardian представило материал следующего толка: в 2016 году власти РФ "договорились" поддержать команду Трампа на выборах.

В материале сообщается следующее: в наличии у авторов есть некие документы "из Кремля". В них сказано, что разрешал операцию по "поддержке Трампа" в 2016 году лично Владимир Путин, при этом она прошла в "секретном" режиме.

"The Guardian показала документы независимым экспертам, которые заявили, что они выглядят подлинными. Детали кажутся точными. Утверждается, что общий тон и напор соответствуют кремлёвскому мышлению в сфере безопасности", — пишет издание.

"Я вчера неоднократно это комментировал, мне кажется, тут нечего особо больше комментировать. Это полная неправда, классический фейк, прямо образец", — приводят слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова РИА "Новости".

Ранее материалы такого рода пресс-секретарь назвал

"...отличным бульварным чтивом".

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