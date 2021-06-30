"Сделаем всё возможное": Путин ответил на вопрос про Нагорный Карабах

Не обошлось на прямой линии без вопроса про Нагорный Карабах. Владимира Путина спросили: может ли Россия гарантировать безопасность жителей региона?

Россия, отметил Путин, сыграла определённую роль в урегулировании этого серьёзного кризиса.

"Никто не заинтересован в том, чтобы он [кризис] развивался. Ни Азербайджан, ни Армения", — подчеркнул Путин.

Если мы будем жить мирно и дружно, сообщил президент, то создадим условия для улучшения жизни людей, а также задел для экономического и социального развития Нагорного Карабаха. Очень важна, продолжил Путин, работа по размежеванию границы. Дело в том, что во многих местах её никогда не было — была лишь союзная граница между двумя республиками.

"Создана трёхсторонняя группа, Армения, Россия, Азербайджан. Сделаем всё возможное, несмотря на все сложности", — заключил Путин.

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