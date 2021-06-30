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"Моя ответственность — дать рекомендации": Путин высказался о "преемниках"

Политика

Любопытный вопрос о преемственности задали на прямой линии Владимиру Путину. По мнению спросившего, власть Путину передал Борис Ельцин, а вопрос заключался в следующем: есть ли у президента человек, которому он мог бы, в свою очередь, без опасений передать власть.

"Моя ответственность — дать рекомендации": Путин высказался о "преемниках"

Путин сразу же отметил: Ельцин власть ему не передавал. Всё дело — в российских законах: пост президента должен был занять председатель правительства, которым и являлся Путин.

"Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чём: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства", — сказал Путин во время ежегодной прямой линии.

А решение о том, кто именно должен возглавить РФ, в конечном счёте всегда принимается гражданами России путём прямого тайного голосования.

"Моя ответственность — дать рекомендации людям, которые будут претендовать на пост президента. Подойдёт время, и, надеюсь, я смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить Россию", — заключил президент.

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Прямая линия с Владимиром Путиным 2021. Прямая трансляция
Автор: Константин Шапров
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