EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Голикова поправила Путина во время прямой линии по вопросу вакцинации
Почему морковь дороже бананов - версия президента
Адвокат Кокорина рассказала об ответственности Кирилла за потасовку в Москве
Клипмейкер МакSим успел рассказать о своей агонии перед смертью
Путин выступил против и объяснил обязательную вакцинацию в регионах
Волочкова сделала свой фирменный шпагат на регате
Опасность реальна: Набиуллина рассказала про кредитование и доходы
Президент Чехии назвал трансгендеров "отвратительными"
Аксёнов пригрозил полным локдауном некоторым регионам Крыма

"Допрыгаетесь": говорившему на тему вакцинации депутату выключили микрофон

Политика

Вопрос вакцинирования населения остаётся актуальным во властных кабинетах. И не всегда дебаты по данному вопросу проходят мирно: так, депутаты Народного хурала Бурятии устроили перепалку, закончившуюся отключением микрофона.

"Допрыгаетесь": говорившему на тему вакцинации депутату выключили микрофон

Как сообщает REGNUM, слово в какой-то момент взял депутат от КПРФ Баир Цыренов. Он решил сообщить собравшимся, почему "буксует" вакцинация населения.

"Народ, который вы хотите заставить прививаться силой, он в таком состоянии именно из-за вашего бездействия или ваших антинародных действий.

В чём это заключается? В том, что этот народ не доверяет вам… И говорить, что народ у нас такой, надо заставить. Да вы сейчас допрыгаетесь", — высказался он.

Затем депутату от КПРФ выключили микрофон, напомнив заодно о регламенте выступления. После этого слово, несмотря на протесты Цыренова, перешло к представителю ЕР Михаилу Гергенову.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Обязательная вакцинация от коронавируса: как это работает и что будет, если отказаться
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
"Допрыгаетесь": говорившему на тему вакцинации депутату выключили микрофон
Путин рассказал, какой вакциной привился. Что теперь будет с другими?
Выход Украины в 1/4 финала Еврокубка взорвал "Твиттер"
Пора ли бить тревогу: женщины не торопятся выходить замуж
Голикова поправила Путина во время прямой линии по вопросу вакцинации
Путин высказался о прямых линиях с губернаторами
Почему морковь дороже бананов - версия президента
Адвокат Кокорина рассказала об ответственности Кирилла за потасовку в Москве
"Везде хватает узколобых людей": Путин об Украине и "недружественном" списке
Клипмейкер МакSим успел рассказать о своей агонии перед смертью
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Здоровье и профилактика
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Мир. Новости мира
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Мир. Новости мира
"Россия - наш самый большой сосед". И как жаль, что она никуда не денется?
Нидерланды обиделись, что их корабль отогнали от российской границы
Военные новости
Нидерланды обиделись, что их корабль отогнали от российской границы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников