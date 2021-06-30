"Допрыгаетесь": говорившему на тему вакцинации депутату выключили микрофон

Вопрос вакцинирования населения остаётся актуальным во властных кабинетах. И не всегда дебаты по данному вопросу проходят мирно: так, депутаты Народного хурала Бурятии устроили перепалку, закончившуюся отключением микрофона.

Как сообщает REGNUM, слово в какой-то момент взял депутат от КПРФ Баир Цыренов. Он решил сообщить собравшимся, почему "буксует" вакцинация населения.

"Народ, который вы хотите заставить прививаться силой, он в таком состоянии именно из-за вашего бездействия или ваших антинародных действий. В чём это заключается? В том, что этот народ не доверяет вам… И говорить, что народ у нас такой, надо заставить. Да вы сейчас допрыгаетесь", — высказался он.

Затем депутату от КПРФ выключили микрофон, напомнив заодно о регламенте выступления. После этого слово, несмотря на протесты Цыренова, перешло к представителю ЕР Михаилу Гергенову.

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