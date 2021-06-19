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Путин назвал первую пятёрку "Единой России" на выборах в Госдуму

Политика

Президент России Владимир Путин во время ХХ съезда "Единой России" назвал фамилии тех, кто войдёт в первую пятёрку списка на выборах в Госдуму.

По его словам, в верхней части должны быть политические тяжеловесы и относительно новые лица. Путин предложил включить в первую пятёрку двух известных политиков:

  • министра обороны Сергея Шойгу;
  • министра иностранных дел Сергея Лаврова.

По мнению президента, в число первых номеров списка также должны войти:

  • главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко;
  • сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва;
  • уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Избирательный список должен быть принят на съезде сегодня. После выступления Путина слово взял председатель партии Дмитрий Медведев. Он попросил поддержать предложение главы государства.

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Автор: Артём Пермяков
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