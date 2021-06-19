Президент России Владимир Путин во время ХХ съезда "Единой России" назвал фамилии тех, кто войдёт в первую пятёрку списка на выборах в Госдуму.
По его словам, в верхней части должны быть политические тяжеловесы и относительно новые лица. Путин предложил включить в первую пятёрку двух известных политиков:
По мнению президента, в число первых номеров списка также должны войти:
Избирательный список должен быть принят на съезде сегодня. После выступления Путина слово взял председатель партии Дмитрий Медведев. Он попросил поддержать предложение главы государства.
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