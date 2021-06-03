Депутат Госдумы Виталий Милонов придумал способ создать кадровый голод в коллекторских агентствах.
Одиозный парламентарий предлагает на законодательном уровне признать сотрудников коллекторских организаций "животными", лишить их права на получение пенсии и депортировать на Украину, лишив предварительно российского гражданства.
Эмоциональное высказывание Милонова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" стало его комментарием по поводу принятия Госдумой во втором чтении закона о наказаниях для коллекторов.
Некоторые депутаты считают, что работа коллекторов угрожает национальной безопасности страны.
Напомним, закон о коллектора был принят под занавес 2016 года и вступил в силу с 1 января 2017-го.
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