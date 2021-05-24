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Власти хотят подрегулировать расходы россиян на ЖКХ

Политика

Интересные новости, связанные с расходами россиян: по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина эксперты займутся очередной "стандартизацией". На этот раз в прокрустово ложе стандартов попробуют уложить долю расходов россиян на "коммуналку".

Власти хотят подрегулировать расходы россиян на ЖКХ

"Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учётом экономических и социальных особенностей субъектов РФ", — указано на сайте правительства.

Известно, что власти хотят увидеть результат уже к 1 июля, а займутся столь важным делом представители сразу четырёх министерств: Минтруда, Минэкономразвития, Минстроя и Минфина. Комментарий по поводу стандартизации дала URA.RU председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

"Мы бьёмся уже не первый год, для того чтобы хотя бы до 15% снизить долю расходов семей на оплату ЖКХ. Нас поддержали все вплоть до президента", — сказала Хованская.

Конечно же, льгота не коснётся квартир с большой жилплощадью. Однако важно помнить: сейчас многие потеряли работу, да и и коронавирус сильно "бьёт" по кошелькам жителей страны.

"Сейчас такой период, когда нужно обязательно это сделать. Люди потеряли работу, доходы резко снизились и COVID вносит свой вклад", — сообщила депутат.

Эксперт отмечает, что внедрить нововведение можно весьма оперативно. Так, в Москве уже пару лет как работает порог в 10% совокупного семейного дохода.

"15% для регионов — это компромисс, на который мы пошли", — пожаловалась Хованская.

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ЖКХ: нет услуги - нет оплаты!
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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