Лавров рассказал о работе, связанной с просьбой Армении к ОДКБ

Ситуация с просьбой Армении к ОДКБ, связанной с обстановкой в Сюникской области, прорабатывается в режиме "уже вчера". В частности, её обсудили руководители МИД ОДКБ.

Флаг Азербайджана и флаг Армении

Кратко о ситуации

Напомним хронику событий: 12 мая из Армении пришли новости о том, что представители азербайджанских вооружённых сил решили "уточнить границы", выбрав для этого один из участков Сюникской области (расположенный как раз у границы). Никол Пашинян, премьер-министр Армении, ранее сообщал: он поручил обратиться в ОДКБ за консультациями по данной ситуации и сообщил об этом в том числе президенту РФ Владимиру Путину.

Что сказал Лавров

"Хочу также сказать, что мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ", — сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, состоявшейся по итогам его общения с и. о. главы МИД Армении Арой Айвазяном.

"И в ходе встречи, которая вчера была организована вечером, мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег. В соответствии с этой просьбой мы обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку", — добавил российский министр.

Сергей Лавров

Также Лавров уточнил положение дел после общения с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Он сообщил, что Москва провела информирование других стран касательно усилий России по успокоению обстановке на границе, а также отметил:

По предварительной договорённости со сторонами, РФ предложила оказать содействие вначале для делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании для этой цели совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника.

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