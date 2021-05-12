С удивлением отреагировала на вопрос, касающийся локдауна, вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Какой локдаун, вы о чём?" — прокомментировала Голикова для СМИ вопрос о том, ожидает ли такая мера жителей страны осенью 2021 года.
Несмотря на то, что локдаун не планируется, в некоторых регионах ситуация по-прежнему нуждается в контроле, продолжила вице-премьер.
"Понятно, что темп [распространения коронавирусной инфекции] у нас снижается, но в отдельных регионах ситуация остаётся такой, что требует контроля.
Очень важны семейные очаги, потому что люди, зачастую не соблюдая ограничительные меры, приносят в семью, заболевает семья, это сегодня нужно очень серьёзно учитывать", — отметила она.
Кроме того, Голикова воспользовалась возможностью и ещё раз попросила россиян пойти и сделать прививку.
"Переболеть однозначно плохо", — подчеркнула она.
После коронавируса, напомнила Голикова, часто возникают последствия, серьёзно сказывающиеся на здоровье. Особенно негативным эффектам подвержены люди, уже имеющие проблемы — например, "сердечники", страдающие ожирением или проблемой с эндокринной системой.
"Поэтому я ещё раз хочу попросить наших граждан: задумайтесь об этом, очень важно привиться", — сказала она.
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