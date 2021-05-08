Слуцкий: Чехия снова обостряет отношения с Россией

Новый политический кризис начнется межу Россией и Чехией. Об этом в "твиттере" написал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Обострение отношений, по его мнению, инициирует Чехия.

"Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным "highly likely шоу" станет ещё одним шагом к свёртыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают", — пояснил он.

Ранее премьер-министр Чехии выступил с просьбой к странам Евросоюза, чтобы те выслали "хотя бы по одному российскому дипломату". Поводом он назвал взрывы во Врбетице 16 октября 2014 года. В тот день, по подсчётам, было взорвано 10 тысяч килограммов боеприпасов. Российские спецслужбы считают причастными к событию.

По версии Праги, перед взрывом на складе находились россияне, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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