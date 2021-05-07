На очередные громкие слова касательно Чёрного моря (на этот раз "авторства" Румынии) отреагировали в Крыму. Заявление румынской стороны относится к разряду "провокационных выходок".
Напомним предысторию: ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску сравнил Чёрное море с "озером" НАТО. Он отметил, что обеспечение безопасности в данной акватории считается "неотъемлемой частью" обеспечения безопасности всего НАТО.
"Крымчан не может не возмущать подобная провокационная выходка высокопоставленного западного дипломата", — отметил для РИА "Новости" руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
При этом, подчеркнул Молохов, НАТО год от года наращивает своё присутствие в Чёрном море — например, за несколько последних лет оно возросло в разы.
"Наш Черноморский флот никогда не позволит кораблям НАТО господствовать в Чёрном море, как бы им не хотелось расширить на этот регион свою экспансию", — резюмировал он.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.