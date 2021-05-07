В Крыму ответили на "провокационную выходку", связанную с Чёрным морем

На очередные громкие слова касательно Чёрного моря (на этот раз "авторства" Румынии) отреагировали в Крыму. Заявление румынской стороны относится к разряду "провокационных выходок".

Напомним предысторию: ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску сравнил Чёрное море с "озером" НАТО. Он отметил, что обеспечение безопасности в данной акватории считается "неотъемлемой частью" обеспечения безопасности всего НАТО.

"Крымчан не может не возмущать подобная провокационная выходка высокопоставленного западного дипломата", — отметил для РИА "Новости" руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

При этом, подчеркнул Молохов, НАТО год от года наращивает своё присутствие в Чёрном море — например, за несколько последних лет оно возросло в разы.

"Наш Черноморский флот никогда не позволит кораблям НАТО господствовать в Чёрном море, как бы им не хотелось расширить на этот регион свою экспансию", — резюмировал он.

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