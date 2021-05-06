Путин оценил сравнение вакцин из РФ с автоматом Калашникова

Неожиданное сравнение вакцин от коронавируса, созданных в России, упомянул президент России Владимир Путин. По его словам, в Европе назвали российские разработки "надёжными, как автомат Калашникова".

Путин отметил, что российские препараты в целом опираются на те технологические решения и те платформы, которые использовались десятилетиями. Так что они не только надёжны и современны, но и отвечают стандартам безопасности.

"Надёжны как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, он, безусловно, прав", — сказал Путин, общаясь с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Также президент отметил, что надёжность, например, вакцины от Moderna будет ясна лишь через много лет, причём только

"…после многолетнего применения и анализа результатов", — заключил президент.

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