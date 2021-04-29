Минюст хочет ликвидировать две российские партии

Новости из Минюста: эксперты министерства подготовили и подали иски, в которых указывают на необходимость ликвидации сразу двух российских партий.

Данные уточнил для РИА "Новости" член ЦИК Евгений Шевченко. Он отметил, что запуск ликвидации связан с семилетним неучастием указанных в иске партий в выборах.

"В связи с неучастием политических партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ" в выборах в течение семи лет подряд, на основании соответствующей информации Центризбиркома, Минюст подал в Верховный суд исковые заявления по ликвидации указанных партий", — уточнил Шевченко.

Рассмотрение данных исков, уточнил эксперт, будет проводиться Верховным судом 18 мая.

Напомним, что ранее о грядущих выборах высказался президент России Владимир Путин: он попросил участников избирательной гонки не пустословить и соблюдать законодательство.

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