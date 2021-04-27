Важные замечания касательно грядущих осенних выборов сделал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул важность конкурентной борьбы, уважения к соперникам и избегания популизма.
Президент подчеркнул: стоит помнить о политической этике и стараться не пустословить. Для нашей страны важно в том числе и показать пример, объяснил он: ведь кампании пройдут во множестве субъектов федерации.
"Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим", — высказался Путин на проходящем в Санкт-Петербурге заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
Напомним, что единый день голосования пока намечен на 19 сентября 2021 года. Госдума избирается на пятилетний срок. В выборах, согласно открытым данным, могут принять участие представители 41 политической партии.
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