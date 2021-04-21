Слово президента: Путин обратится к Федеральному Собранию

21 апреля — день оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. В 2021 году президент обращается к парламенту в 27 раз (в новейшей истории).

Напомним, что Путин выступал с посланием уже 16 раз. В этом году в формат мероприятия внесли некоторые коррективы, связанные с пандемией коронавируса — однако оно всё ещё проходит в очном формате.

Продолжительность мероприятия не регламентирована, однако в среднем оно длится чуть более часа. "Рекорд" президент поставил в 2018 году — тогда выступление длилось примерно два часа.

Кремль, по традиции, не анонсирует содержание послания, однако известно, что в нём президент упомянет социальную сферу и различные инфраструктурные проекты. Также речь может зайти о финансовой "подпитке" для регионов на 2021 год — ранее Путин упоминал, что хочет вынести цифры данной "подпитки" в послание.

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