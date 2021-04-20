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В ПАСЕ планируют голосование по резолюции, касающейся Навального

Политика

Новые подробности о ситуации вокруг Алексея Навального: как оказалось, в скором времени за него могут "вступиться" в ПАСЕ.

В ПАСЕ планируют голосование по резолюции, касающейся Навального

Согласно проекту новой резолюции, который приводит ТАСС, ключевым требованием ПАСЕ может стать освобождение Навального в срок до 7 июня. Также, согласно резолюции, Навальному нужно дать доступ ко всей медицинской помощи, которая ему необходима, в том числе разрешить ему посетить любого доктора, "которого он выберет".

Проект резолюции планируется вынести на голосование уже в четверг, 22 апреля.

"Ассамблея <…> призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне", — указано в документе.

Напомним, что в графике, представленном на сайте Совета Европы, упомянутое заседание пока занимает период с 7 по 9 июня. Ранее, к слову, Навального решили перевезти в стационар, а также предоставить ему "витаминную диету".

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Автор: Константин Шапров
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