Витаминная терапия и стационар: Навального отправят в больницу

Новый "переезд" организуют для оппозиционера Алексея Навального. Ранее осуждённый политик отправится в стационар областной больницы, расположенный во Владимире.

Данные приводит официальный сайт УФСИН по Владимирской области. Как оказалось, за решением стоит комиссия врачей. На данный момент состояние здоровья Навального удовлетворительное, однако примерно с конца марта он регулярно жалуется на боли в ногах и спине.

"Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами", — указано в сообщении.

Навальному, дополняют на портале, назначили "витаминную диету", также каждый день его приходит осматривать специалист-терапевт.

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