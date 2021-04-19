В ГД прокомментировали очередное заявление США по Навальному

Ответ на заявление советника президента США по национальной безопасности Джека Салливана касательно Алексея Навального пришёл из Госдумы РФ. По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Василия Пискарёва, данное заявление — не что иное, как попытка влезть во внутренние дела РФ.

Салливан напомнил российской стороне: если Навальный умрёт, стоит ждать "последствий". По мнению Пискарёва, это и аналогичные по тону заявления, которые позволяют себе и американские СМИ вроде The New York Times и Washington Post, можно назвать "неприкрытой попыткой вмешательства" в дела РФ.

"Навальный был осуждён за корыстное преступление — мошенничество, и за это отбывает свой срок. Условия его заключения в колонии уже попали в поле внимания СМИ, все могли видеть, в каких условиях он содержится. Он также находится под наблюдением врачей. Тем не менее, американцы через свою администрацию и СМИ пытаются оказать влияние на Россию, пользуясь данной ситуацией", — написал Пискарёв в Telegram.

Эксперт отметил, что видеть такое внимание к рядовому, в общем-то, заключённому (который ещё и отбывает срок не за политические "работы", а за мошенничество) удивительно.

Слово Лондона: глубоко озабочены

Лондон не смог пройти мимо

Позднее комментарий дали в МИД Великобритании: власти страны, как оказалось, очень беспокоятся за самочувствие Навального и остаются при мнении, что его нужно выпустить из тюрьмы. Также важно обеспечить доступ "независимых врачей", уточнили в британском министерстве.

"Великобритания глубоко озабочена сообщениями о неприемлемом обращении с Алексеем Навальным и продолжающемся ухудшении его здоровья. Навальному должен быть немедленно предоставлен доступ к независимой медицинской помощи. Мы снова призываем немедленно освободить его из политически мотивированного заключения", — указано в сообщении.

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