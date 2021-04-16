Google "вывели" Курилы из состава России, но пообещали исправиться

Необычный казус случился в результате работы компании Google. На картах, которые предоставляет IT-гигант, территория островов Курильской гряды оказалась вне границ РФ.

На ситуацию обратили внимание в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. 16 апреля члены комиссии сообщили, что уже предоставили в Google данные об ошибке, и там согласились их рассмотреть.

"Мы обратили внимание, что на части территории России наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации", — сообщил представителям СМИ глава комиссии Василий Пискарёв.

В Google, отметил он, запросили "дополнительные материалы", в соответствии с которыми и будут внесены нужные правки.

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