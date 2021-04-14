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Карта бита: что будет, если Россия лишится Visa и MasterCard

Политика

Тема возможного лишения россиян доступа к системам Visa и MasterCard снова оказалась на первых полосах многих СМИ. Чиновники уверяют, что "теоретически готовы", уповая, в частности, на систему "Мир".

Карта бита: что будет, если Россия лишится Visa и MasterCard

Вопрос весьма актуален — на кону как миллиарды рублей, так и колоссальные репутационные потери. Предположим, что Россию действительно лишили Visa и MasterCard. Какие последствия это повлечёт? "Правда.Ру" обратилась за комментарием к Максиму Осадчему, начальнику аналитического управления банка БКФ.

Где "Мир", там и радость: поможет ли национальная карта

Эксперт напоминает: случаи блокировки уже фиксировались в 2014 году. Тогда они оказались связаны с событиями вокруг Крыма.

"Весной 2014 года, сразу после присоединения Крыма, были заблокированы операции по картам Visa и MasterСard, эмитированным российскими банками СМП Банк братьев Ротенбергов и "Россия" Юрия Ковальчука, а также других банков, входящих в группу банка "Россия" — напоминает Осадчий.

Сразу после этого, продолжает эксперт, начала активно развиваться тема с созданием национальной системы платежных карт (НСПК). В рамках этой системы появилась "национальная" карта "Мир".

"Из 300 миллионов карт, принадлежащих россиянам, треть — карты "Мир", — приводит статистику Осадчий.

Карта "Мир", конечно, не является полноценной заменой картам Visa и MasterCard, поскольку не годится для расчётов за рубежом (если не говорить о кобейджинговом её варианте). Но для расчётов внутри страны она вполне пригодна.

Жизнь без Visa и MasterCard: ничего страшного?

Карта Мир
Карта Мир: возможно, именно к ней придётся привыкать всей стране

Если случится сценарий, при котором и Visa и Mastercard всё-таки покинут Россию, ничего страшного не произойдет, уверен эксперт.

"Как в известной пословице: "Ерёма, Ерёма, сиди дома". Полагаю, за рубеж в скором времени россиянам станет ехать незачем, да и невозможно будет это сделать, "железный занавес" вновь опустится.

Мы возвращаемся в советские времена. А в советские времена за рубеж ездили только избранные", — считает Осадчий.

И никаких карт обычный советский гражданин и в глаза не видывал, равно как и банкоматов, дополняет он. Первые банкоматы в мире появились в 1970-е годы, а в России — только через 20 лет.

При этом, уверен эксперт, Visa и MasterСard не заинтересованы в потере русского "куска пирога", потеря российского рынка — это потеря нескольких десятков миллиардов рублей ежегодно. Так что активное муссирование темы отключения России от этих систем, возможно, является неким "сигналом" для международных платёжных систем, призывом к ним пролоббировать смягчение давления на Россию.

"Если будут отключать Россию от Visa и Mastercard, то от SWIFT и подавно отключат", — оптимистично резюмирует Осадчий.

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Песков: Россия откажется от VISA и MASTERCARD
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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