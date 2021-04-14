"Миром" и горы сдвинем: готова ли Россия жить без Visa и MasterCard

Несмотря на то, что отключение России от таких систем, как Visa и MasterCard, сценарий скорее из области фантастики, наша страна к нему готова. Выручит, как оказалось, система "Мир".

Комментарий касательно зарубежных платёжных систем в нашей стране дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что в России на системе "Мир" работают около 100 млн карт, так что как минимум вопрос с "внутренними" картами практически решён.

Кроме того, не стоит забывать: Visa и MasterCard зарабатывают в нашей стране большие деньги и вряд ли станут стрелять себе в ногу, отключаясь от рынка РФ.

"Естественно, это репутационные потери. Думаю, для них самое главное — это экономические очень большие потери. Поэтому я не очень верю, что Госдеп такое решение примет. Но теоретически мы готовы", — объяснил Аксаков для ТАСС.

В каком-то смысле поможет в случае отключения и пандемия: пока граждане расплачиваются в основном внутри страны, актуальность международных платёжных систем падает. Кроме того, "Мир" принимают уже в 13 странах мира.

"Но уже ряд европейских стран, в том числе в некоторых организациях Великобритании, принимают карту "Мир" в оплату товаров и услуг", — уточнил Аксаков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.