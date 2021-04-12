Кремлёвский рецепт: власти придумали, как закрыть "инвестиционную дыру"

В поисках рецептов спасения экономики и запуска несколько сбавившего обороты "локомотива" экономических побед власти вспомнили о старом и проверенном способе. Если денег нет в бюджете, значит, они есть у предпринимателей.

По данным, которые приводит сайт Кремля, схема заключается в следующем. В России, как известно, есть разные инвестиционные проекты, важные для экономики. Вот только иностранных инвесторов "распугали" различные факторы: от скачков курса рубля до ситуации с Алексеем Навальным. Где же взять деньги, чтобы "заткнуть дыру" в инвестициях? Конечно, у отечественного бизнеса!

Сказано — сделано: к 1 июня правительству нужно придумать, как же именно заставить крупный бизнес вкладываться в различные проекты. "Комплекс мер" поручил составить президент страны Владимир Путин, предварительный план известен: до 2024 года по пункту "инвестиции" предусмотрен рост в 1,5 раза, примерно до 10 трлн рублей.

Контролировать процесс будет ФНС. Там, по логике властей, должны:

"…осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учётом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объём средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учётом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот", — указано на сайте Кремля.

Напомним, что в 2020 году показатель иностранных инвестиций в РФ просел до минимума за 26 лет, "съёжившись" примерно до 1,4 млрд долларов. Для сравнения — в 2019 приток составлял 28,9 млрд.

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