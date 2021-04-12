"Мы верим в наш космос": Рогозин о космической отрасли России

Перед российской космической отраслью стоят сразу несколько важных задач. От развития ракетной техники до лунных исследований с участием людей — страна смотрит в комическое будущее, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин описал перспективы нашей страны в космосе в своём поздравлении в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина.

"Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли", — отметил глава госкорпорации.

На данный момент, уверен он, многие страны хотели бы создавать космические проекты совместно с Россией. Напомнил Рогозин и больших планах по изучению Луны — сначала туда отправят автоматизированные станции, а затем — экипажи.

"Мы верим в наш космос, в российский космос. Мы верим в то, что отрасль способна решить все те задачи, которые стоят перед нами и поставлены президентом и нашим народом", — резюмировал Рогозин.

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